Тест-системы для выявления COVID-19 во все области страны доставят до конца дня

Доставка будет происходить в сопровождении медиков.

Национальная гвардия Украины привлечет авиацию и специальные автомобили для доставки к концу дня тест-систем для выявления коронавируса COVID-19 во все области страны.

Как сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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«Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставку поступивших тест-систем по областям. Для этого будет использована авиация и спецавтомобили. До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны», - отметил глава МВД.

Как сообщал УНИАН, в Украину из Китая прибыл самолет с партией тестов для выявления коронавируса. Доставлено два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики, а также медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких.

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