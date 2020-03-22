Доктор Комаровский ответил на вопрос, можно ли протирать руки водкой из-за коронавируса (видео)

Как отметил врач, водка не дезинфицирует.

Известный украинский врач Евгений Комаровский ответил на вопрос, можно ли протирать руки водкой вместо антисептиков в условиях коронавируса COVID-19.

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"Протирать можно, толку — никакого. Короче говоря, нельзя. Не дезинфицирует водка", - отметил доктор.

"Для оказания антисептического эффекта в отношении коронавируса концентрация спирта должна быть не менее 65%... Покупая санитайзеры, обращайте внимание на концентрацию спирта", - подчеркнул педиатр.

Он добавил, что 90% спиртом протирать руки не стоит, он высушит кожу. Если выше 65%, обрабатывать можно, но только с добавлением глицерина.

"Глицерин замедлит скорость испарения спирта, то есть бактерицидный эффект будет выше", - подытожил Комаровский. Но это стоит использовать, если вам недоступны нормальные дезинфицирующие средства.

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Напомним, в условиях бушующего коронавируса ВОЗ рекомендует чаще мыть руки и пользоваться антисептиком. Но в Украине, к примеру, последнее средство — товар, который можно отыскать сейчас не во всех аптеках и магазинах.

Поэтому предлагаем вам воспользоваться советами ВОЗ и приводим простой рецепт изготовления антисептика для рук из ингредиентов, которые вы сможете найти в любой аптеке.