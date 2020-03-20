В ближайшее время ожидается большая поставка в Украину ПЦР-тестов на коронавирус – Минздрав

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заболевания коронавирусом в 6 областях и в Киеве.

В ближайшее время ожидается самая большая поставка в Украину тестов для ПЦР-диагностики коронавируса (ПЦР - полимеразная цепная реакция).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге.

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"Об обеспеченности тестами - мы ожидаем сейчас наибольшую поставку в Украину тестов для ПЦР-диагностики, которая будет распределена на территории нашего государства. И уже на следующей неделе количество исследований будет значительно увеличиваться. Поскольку мы рассчитываем на то, что все же динамику роста количества больных в Украине, а также количества подозрений рассматривают каждый день, мы будем обеспечивать их всех проведением исследований", - сказал он.

Также, по словам Ляшко, будут и тесты для скрининговых исследований.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

17 марта у первого больного COVID-19 в Черновицкой области был получен первый отрицательный тест на болезнь.

Сегодня, 20 марта, президент Владимир Зеленский заявил, что второй тест на коронавирус также оказался отрицательным.

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заболевания коронавирусом в 6 областях и в Киеве: Черновицкая - 15 человек (1 умер), Киев - 3 человека, Днепропетровская - 2 человека, Житомирская - 2 человека (1 умер), Киевская - 2 человека, Донецкая - 1 человек, и Ивано-Франковская - 1 человек (умер).