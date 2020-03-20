Коронавирус в Украине: брифинг Минздрава о ситуации по состоянию на 20 марта (видео)

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заболевания коронавирусом.

В Министерстве здравоохранения провели брифинг по поводу ситуации в стране в связи с распространением опасного коронавируса нового типа.

Читайте такжеВ Черновицкой области зафиксировали еще пять случаев коронавируса (видео)Последние данные по состоянию на 20 марта рассказал заместитель министра здравоохранения главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

Как сообщал УНИАН, 17 марта у первого больного COVID-19 в Черновицкой области получен первый отрицательный тест на болезнь.

Справка УНИАН. 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заболевания коронавирусом в 6 областях и в Киеве: Черновицкая – 15 человек (1 умер), Киев – 3 человека, Днепропетровская – 2 человека, Житомирская – 2 человека (1 умер), Киевская – 2 человека, Донецкая – 1 человек и Ивано-Франковская – 1 человек (умер).

19 марта заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в конце недели страна получит крупную партию экспресс-тестов и тестов по выявлению коронавируса методом полимеразной цепной реакции.

По его словам, в ближайшее время в аптеках появятся средства индивидуальной защиты, которые сейчас в дефиците.