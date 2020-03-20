Врач Комаровский объяснил, как принимать ибупрофен и парацетамол (видео)
Известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram объяснил, что не существует никаких схем применения жаропонижающих средств.
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"Если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что при какой-то детской болезни, которая сопровождается повышенной температурой, надо парацетамол или ибупрофен давать планово, например, по одной чайной ложке сиропа три раза в день, так вот этот человек ничего не понимает в лечении жаропонижающими средствами", - подчеркнул педиатр.
Доктор отметил, что жаропонижающие средства используются только по прямым показаниям, то есть симптоматически.
"Есть высокая температура – даем, болит что-то – даем, все нормально, умеренная температура, состояние не нарушено – не даем", - подытожил Комаровский.
Ранее доктор Евгений Комаровский показал фото защитного костюма украинского врача и "взорвал" сеть.
Вы упоминали про ибупрофен и парацетамол. А не посоветуете ли вы нам особо правильные схемы, по которым стоит применять эти препараты? ⠀ Сразу скажу вам друзья: никаких схем применения жаропонижающих средств не существует. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что при какой-то детской болезни, которая сопровождается повышенной температурой, надо парацетамол или ибупрофен давать планово, например, по одной чайной ложке сиропа три раза в день, так вот этот человек ничего не понимает в лечении жаропонижающими средствами. Жаропонижающие средства используются только по прямым показаниям, то есть симптоматически. Есть высокая температура – даём, болит что-то – даём, всё нормально, умеренная температура, состояние не нарушено – не даем. ⠀ #докторкомаровский #видеоеок #температураЕОК #жаропонижающие