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Врач Комаровский объяснил, как принимать ибупрофен и парацетамол (видео)

17:04, 20 марта 2020
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По каким схемам стоит принимать парацетамол и ибупрофен, ответил врач / Скриншот

Известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram объяснил, что не существует никаких схем применения жаропонижающих средств.

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"Если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что при какой-то детской болезни, которая сопровождается повышенной температурой, надо парацетамол или ибупрофен давать планово, например, по одной чайной ложке сиропа три раза в день, так вот этот человек ничего не понимает в лечении жаропонижающими средствами", - подчеркнул педиатр.

Доктор отметил, что жаропонижающие средства используются только по прямым показаниям, то есть симптоматически.

"Есть высокая температура – даем, болит что-то – даем, все нормально, умеренная температура, состояние не нарушено – не даем", - подытожил Комаровский.

Ранее доктор Евгений Комаровский показал фото защитного костюма украинского врача и "взорвал" сеть.

Вы упоминали про ибупрофен и парацетамол. А не посоветуете ли вы нам особо правильные схемы, по которым стоит применять эти препараты? ⠀ Сразу скажу вам друзья: никаких схем применения жаропонижающих средств не существует. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что при какой-то детской болезни, которая сопровождается повышенной температурой, надо парацетамол или ибупрофен давать планово, например, по одной чайной ложке сиропа три раза в день, так вот этот человек ничего не понимает в лечении жаропонижающими средствами. Жаропонижающие средства используются только по прямым показаниям, то есть симптоматически. Есть высокая температура – даём, болит что-то – даём, всё нормально, умеренная температура, состояние не нарушено – не даем. ⠀ #докторкомаровский #видеоеок #температураЕОК #жаропонижающие

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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