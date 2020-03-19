В Житомире зафиксирован первый случай коронавируса - мэр города (видео)
Житомирский городской голова Сергей Сухомлин заявил о первом подтвержденном случае инфицирования коронавирусом в городе.
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Об этом он заявил во время видеообращение на своей странице в Facebook.
«Сегодня у нас первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в городе Житомире. Житомирянин, который вернулся из Австрии, 56 лет. Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека», - заявил он.
По словам Сухомлина, состояние инфицированного «более или менее нормальное».
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 19 марта было зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два - смертельных. В частности, Черновицкая - 10 случаев (1 летальный), Житомирская - 1 случай (летальный); Киевская - 2 случая; Донецкая - 1 случай; г. Киев - 2 случая.