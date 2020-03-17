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В Днепропетровской области определили место обсервации на 300 мест для людей с подозрением на коронавирус

14:09, 17 марта 2020
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Тут есть все условия для комфортного размещения людей / фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Максим Скрыпник.

Он отметил, что оптимальную зону для обсервации выбрали совместно представители областной власти и города Днепр. Сейчас в этом заведении нет отдыхающих, в случае необходимости заведение сможет принять до 300 человек. Здесь есть все условия для комфортного размещения людей и оказания им необходимой помощи.

Также пресс-служба Днепропетровского областного совета обнародовала объявление о поиске психологов-волонтеров, готовых проводить время с людьми, которые будут находиться на карантине в месте обсервации людей с подозрением на коронавирус. На Днепропетровщине по данным ОГА, в настоящее время не обнаружено ни одного случая заболевания коронавирусом. Однако область в случае необходимости готова оказывать помощь больным.

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