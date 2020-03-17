Промрынок «7-й километр» в пригороде Одессы работает, несмотря на карантин

Сегодня предприятие работает в штатном режиме. На рынке проводится санитарная обработка мест общего пользования.

Расположенный в пригороде Одессы крупнейший в Европе оптово-розничный промтоварный рынок «7-й километр» сегодня продолжает работать, несмотря на карантин.

Как сообщили УНИАН в администрации рынка, сегодня предприятие работает в штатном режиме.

Отмечается, что на рынке проводится комплексная санобработка всех въездных ворот, двух автостанций, общественных уборных и других мест общего пользования.

На рынке работает штаб по обеспечению санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, проведено обучение медицинских работников по эпидемиологии и клиническим проявлениям коронавируса, предприниматели, посетители и сотрудники предприятия ежедневно информируются о необходимых профилактических мерах в эфире радио рынка.

Кроме того, закуплены дезинфицирующие средства для уборки во всех административных зданиях, дезинфекции коммуникаций, уборка туалетов на рынке проводится в 4 раза чаще, в медицинском пункте рынка оснащен и оборудован изолятор.

Как сообщал УНИАН, вчера Одесская ОГА заявила, что из-за угрозы коронавируса в Одесской области с 17 марта максимально ограничат работу всех объектов, кроме продуктовых магазинов и аптек. Решение об ограничении работы всех объектов массового скопления людей (где одновременно могут находиться более 10 человек) приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Справка УНИАН. ООО «Промтоварный рынок» («7-й километр») — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Находится в пгт Авангард Овидиопольского района Одесской области. На рынке работают около 60 тыс. человек, функционируют 15 тыс. торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. Рынок посещают порядка 200 тыс. человек в день.