Карантин по-харьковски: в городе продолжают работать кафе, бары и рестораны (видео)

На прошлой неделе на карантин уже отправили кино, театры и цирк, а вот школы и детсады чиновники закрыли на день позже.

По распоряжению городских властей, с сегодняшнего дня закрывают крупнейший в Украине рынок "Барабашово" в Харькове. Также на ближайшие три недели должны закрыть ночные клубы и секонд-хенды. А вот кафе, бары и рестораны в Харькове будут работать и в дальнейшем.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Впрочем, городские чиновники оставили за собой право в любой момент изменить свое решение.

На прошлой неделе на карантин уже отправили кино, театры и цирк, а вот школы и детсады чиновники закрыли на день позже, чем того требовало правительство.

Как сообщал УНИАН, 16 марта правительство приняло решение о закрытии метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре в течение с 17 марта до 3 апреля.

Сегодня стало известно, что харьковский метрополитен закрывается до 3 апреля из-за вспышки коронавируса в Украине.