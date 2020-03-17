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В Харькове закроют метро из-за коронавируса в Украине

10:47, 17 марта 2020
Транспорт
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Метро также закроют в Киеве и Днепре / УНИАН

Такое решение принял Департамент инфраструктуры горсовета, говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

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Сообщается, что последний пассажир сможет воспользоваться метро до 20:00 17 марта.

Наземный электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме, о котором проинформируют позже.

Также будет организован подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.

Как сообщал УНИАН, 16 марта правительство приняло решение о закрытии метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта до 3 апреля.

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