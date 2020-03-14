Кабмин сегодня соберется на внеочередное заседание по дальнейшему противодействию коронавирусу
В субботу, 14 марта, состоится заседание Кабинета министров Украины, где будут рассмотрены вопросы дальнейших шагов в отношении предотвращения распространения коронавируса.
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Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в эфире онлайн программы "Свобода слова".
Он напомнил, что правительство уже приняло ряд решений относительно действий, которые должны стимулировать производство медицинских масок и других средств защиты.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников уточнил, что заседание начнется приблизительно в 12:00.