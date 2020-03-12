Врач указала на "критическую ситуацию" – с 1 апреля в регионах резко сократят инфекционные стационары

По ее словам, "в Украине реформу писали экономисты, которые понятия не имеют, чем инфекционные стационары отличаются от терапевтических".

Врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская заявила, что с 1 апреля в Украине может сложиться критическая ситуация с противодействием эпидемии коронавируса COVID-19.

"С 1 апреля у нас будет критическая ситуация – в регионах резко сократят инфекционные стационары", – сказала она, передает «Обозреватель».

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Как объяснила врач, сокращение связано с изменением системы финансирования. Со второго квартала текущего года медицинские учреждения будут получать бюджетные средства, исходя из количества пролеченных пациентов.

"Не могут инфекционные стационары финансироваться за пролеченный случай. Это все равно что финансировать пожар. Во всем цивилизованном мире, в частности в Европе, есть понятие резерв инфекционных коек. Никто их не трогает, никто их не сокращает, лечат всех заразных больных, потому что они опасны для общества", – отметила Голубовская.

По ее словам, "в Украине реформу писали экономисты, которые понятия не имеют, чем инфекционные стационары отличаются от терапевтических".

Как рассказала Голубовская, о проблеме знают в Совете национальной безопасности и обороны Украины, в нее посвящен и лично президент Владимир Зеленский, но никаких мер не осуществляется, "полный ноль", – заявила врач.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На заседании Кабинета министров 11 марта принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения, до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемиологического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели. Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в международном аэропорту "Борисполь".