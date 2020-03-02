В Украину временно запретили ввоз животных из Китая из-за коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом домашнего животного зарегистрирован на территории Гонконга.

В Украину временно запретили ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая в связи с выявлением коронавируса SARS-CoV-2 у собаки.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Первый случай заражения домашнего животного зарегистрирован на территории Гонконга. По данным Всемирной организации охраны здоровья животных, собака удерживалась в том же доме, где был зафиксирован случай коронавирус у владельца.

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"С целью минимизации рисков занесения на территорию Украины возбудителя COVID-19, согласно статьям 33 и 96 Закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и тому подобное) и диких плотоядных животных", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Гонконге впервые диагностировали коронавирус у домашней собаки. Также сообщается, что это первый подобный случай заражения в Гонконге и говорят, что раньше не имели данных о возможности распространения коронавируса между животными и людьми.