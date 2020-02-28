В Гонконге коронавирус выявили у домашней собаки

Сейчас животное находится на карантине в специальном помещении.

В Гонконге впервые диагностировали коронавирус у домашней собаки.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства Гонконга, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Министерства сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы, передает 112.ua.

В Министерстве отмечают, что собака принадлежит одному из пациентов, зараженному коронавирусом CоVID-2019. Он пребывал на домашнем карантине в собственной квартире в Тай Хане.

У собаки не было никаких симптомов заболевания коронавирусом пневмонии, но из-за болезни владельца ей сделали анализы. После получения слабого положительного результата в слюне животного, его поместили на карантин в специальном помещении для содержания животных в порту Гонконга.

Также сообщается, что это первый подобный случай заражения в Гонконге и говорят, что ранее не имели данных о возможности распространения коронавируса между животными и людьми.

Владельцев домашних животных призывают придерживаться мер санитарной безопасности и следить за состоянием здоровья питомцев. В случае проявления симптомов заболевания - сообщать ветеринарам.