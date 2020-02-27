Вероятными носителями коронавируса являются летучие мыши – Минздрав

Однако вирус перешел к человеку от других животных.

Наиболее вероятными природными носителями коронавируса являются летучие мыши.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Но в Миздраве отмечают, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина.

«Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которых еще не идентифицированы», – говорится в сообщении.

В целом, коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии в связи с исследованиями других коронавирусов, которые показали выживания до двух лет при -20 ° C, отмечают в Минздраве.

«Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет», – поясняют в министерстве.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

По состоянию на 26 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Эвакуированные из Уханя украинцы находятся на обсервации (наблюдении) в Новых Санжарах Полтавской области.

Проявлений болезни у них не наблюдается. В то же время два украинца заразились вирусом на круизном лайнере Diamond Princess. Также первый случай заражения Covid-19 зафиксирован у украинки в Италии.