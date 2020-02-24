В Украине не зарегистрировано ни одного случая коронавируса COVID-19 – Минздрав

По состоянию на 24 февраля в мире зарегистрировано 79 тысяч 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысяч 619 – летальные.

На сегодняшний день в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Читайте такжеВОЗ передала Украине реагенты для тестирования на коронавирусКак передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«На сегодняшний день в Украине не зарегистрировано ни одного случая, не обнаружено ни одного положительного образца о наличии коронавируса», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 24 февраля в мире зарегистрировано 79 тысяч 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысяч 619 – летальные.