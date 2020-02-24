Изолированным в Новых Санжарах украинцам запретили передавать еду (видео)

Средства гигиены и антисептики передавать в медцентр можно.

Передавать еду в медцентр в Новых Санжарах, где в обсервации живут эвакуированные из Китая, запретил Минздрав.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам заместителя министра Виктора Ляшко, в медцентре заработал пищеблок, и пищу для эвакуированных будут готовить на месте. Другие вещи, в частности, средства гигиены и антисептики передавать в медцентр позволили.

Как отмечается, к медцентру началось настоящее паломничество. Люди несут не только еду, но и игрушки для детей.

Как сообщал УНИАН, Минздрав не будет менять срок обсервации для эвакуированных из Китая в Новые Санжары украинцев. Если же у кого-то из пассажиров на карантине будут проявляться симптомы болезни, его переместят в бокс.