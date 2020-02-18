В Минздраве до сих пор не знают, куда поместят эвакуированных из Китая украинцев

По словам Зоряны Скалецкой, на данный момент рассматриваются несколько вариантов.

Министерство здравоохранения до сих пор подбирает помещение, куда можно поместить эвакуированных из китайского города Ухань украинцев.

Об этом сообщила глава Минздрава Зоряна Скалецкая во время брифинга, передает "Украинская правда".

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"Мы анализируем сегодня еще, подбираем, чтобы иметь запасные варианты. Мы рассматриваем еще несколько вариантов, поскольку их готовность должна быть определена на момент прилета", – отметила министр.

По словам Скалецкой, каждое из возможных мест находится в процессе подготовки и завершения всех эпидемических безопасности.

Как сообщал УНИАН, самолет для эвакуации украинцев вылетит в Ухань сегодня, 18 февраля, и вернется в Украину в четверг, 20 февраля.

Кабинет министров выделил 4,5 млн грн из Резервного фонда госбюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уточнила, что граждане, которые будут эвакуированы из китайского Уханя, будут находиться на обсервации (то есть в максимальной изоляции), а не на карантине.