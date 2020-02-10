Стоматологический туризм: почему иностранцы едут в Украину лечить зубы (видео)

За бюджетные средства будут лечить только детей и экстренно спасать от невыносимой зубной боли взрослых.

С 1 апреля государство частично прекратит финансировать стоматологию. За бюджетные средства будут лечить только детей и спасать от невыносимой зубной боли взрослых.

В этом году на экстренную стоматологию выделили 13 миллионов гривень в месяц на всю Украину. В прошлом году давали 63 миллиона гривень, говорится в сюжете ТСН.

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Сокращение особенно на жизнь не повлияет, потому что за визит к дантисту украинцы и без того уже давно платят. Зубных врачей на всю страну более 20 тысяч. Иностранцев в стоматологических креслах увеличивается, а у украинцев все больше беззубых улыбок.

Качество и цена привлекают иностранцев. Во Франции пломба может обойтись в 70 евро, коронка – 600 евро, имплантат будет от 170 евро. Цены в США еще выше: пломба потянет минимум на 400 долларов, коронка до 3 тысяч, имплантат - все 6. Средняя цена по Украине - 24 доллара за пломбу, от 90 - за коронку, за 500 долларов можно поставить бюджетный имплантат.

"Очень плохо с состоянием ротовой полости в украинцев, по сравнению с развитыми странами. Если стандарты НАТО сегодня говорят, что на фронте в зоне боевых действий допускается 5-10%, то мы имеем 95 % проблем с зубами", - отметил президент национального союза стоматологов Украины Мирон Угрин.

Зубные ряды могут поредеть еще, потому что с 1 апреля государство больше не будет финансировать стоматологические услуги. За бюджетные средства будут лечить только детей и экстренно спасать от невыносимой зубной боли взрослых.

На одного пациента будут давать 58,61 грн. От таких реформ в стоматологической поликлинике не в восторге и уверяют: на утоление зубной боли этого хватит. Единственный способ не влететь в копеечку и не отдать полквартиры за зубы - тщательный уход и профилактические походы к стоматологу раз в полгода, а то и ежеквартально.