В Днепре от пневмонии умер мужчина (видео)

Пациент лежал в реанимации областной больницы.

6 февраля стало известно, что в Днепре от пневмонии умер мужчина.

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Было ли это осложнение гриппа, медики будут знать после результатов лабораторных исследований, говорится в сюжете ТСН.

За жизнь пациента боролись в реанимации областной больницы Мечникова, но тщетно, ведь пациента из района доставили, когда его состояние уже было крайне тяжелым.

Ранее сообщалось, что больницы Тернополя были переполнены пациентами с воспалением легких. В одной городской больнице насчитывалось почти полсотни больных с вирусной пневмонией.