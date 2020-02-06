В Днепре от пневмонии умер мужчина (видео)
10:53, 06 февраля 2020Страна
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Пациент лежал в реанимации областной больницы.
В Днепре от пневмонии умер мужчина
6 февраля стало известно, что в Днепре от пневмонии умер мужчина.
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Было ли это осложнение гриппа, медики будут знать после результатов лабораторных исследований, говорится в сюжете ТСН.
За жизнь пациента боролись в реанимации областной больницы Мечникова, но тщетно, ведь пациента из района доставили, когда его состояние уже было крайне тяжелым.
Ранее сообщалось, что больницы Тернополя были переполнены пациентами с воспалением легких. В одной городской больнице насчитывалось почти полсотни больных с вирусной пневмонией.
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