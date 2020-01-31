Во Львове с признаками ОРЗ госпитализировали двух человек, вернувшихся из Китая

Им были проведены экспресс-тесты на грипп, которые оказались отрицательными. Другие пробы и анализы, которые отобрали у пациентов, направили в Центр общественного здоровья Минздрава.

Во Львове с признаками острых респираторных заболеваний (ОРЗ) госпитализированы два человека, которые вернулись из Китая, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Об этом на брифинге по ситуации с заболеваемостью гриппом и коронавирусом заявил врио директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько, сообщает пресс-служба ОГА.

«На сегодняшний день есть два человека, которые вернулись из Китая. У них обнаружили легкие катаральные явления, то есть признаки ОРЗ (острых респираторных заболеваний). Они вернулись не из определенных зоной эпидемиологической опасности провинций. Были госпитализированы бригадами экстренной медицинской помощи во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу», - рассказал Васько.

По его словам, были проведены экспресс-тесты на грипп, которые оказались отрицательными. Другие пробы и анализы были отобраны у пациентов и направлены в Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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«Таким образом, на сегодняшний день состояние двух человек близкое к удовлетворительному, у них - только легкие катаральные явления», - отметил чиновник.

Он добавил, что в случае необходимости, в областной инфекционной клинической больнице есть возможность обеспечения боксовых палат с изоляцией лиц или пациентов с подозрением на коронавирус и другие опасные инфекционные заболевания.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По информации Минздрава, по состоянию на 31 января в мире зарегистрировано 9 тыс. 776 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 213 из которых летальные.

В Минздраве отметили, что в Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.