Запуск информационных систем трансплантации в Украине перенесли на год

Конечная дата создания и запуска систем переносится до 1 января 2021 года.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (№2457).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 320 из 386 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Представляя законопроект, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева пояснила, что предложенные изменения позволят начать проведение в Украине неродственных трансплантаций костного мозга. Также, по ее словам, в законе четко определено обеспечение надлежащей работы государственных информационных систем трансплантации и предлагается отсрочить дату создания и запуска государственных информационных систем трансплантации до 1 января 2021 года.

«Эти информационные системы еще в процессе создания, развертывания, наполнения и определения критериев... По данным Минздрава, они начнут работу не раньше апреля в тестовом режиме», - отметила депутат и добавила, что системы также должны получить соответствующие аттестаты.

Дмитриева подчеркнула, что в случае непринятия сегодня этого закона, с 1 января произошла бы остановка всей трансплантации в Украине.

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Принятым законом в законе «О применении трансплантации анатомических материалов человеку» определяется, что Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей - электронная автоматизированная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, обработки, адаптации, изменения, обновления, использования, распространения (распространения, реализации, передачи), обезличивания и уничтожения определенной законом информации о физическом лице и другой информации, а также для осуществления автоматизированного объективного и непредвзятого распределения анатомических материалов человека, определения пар донор-реципиент, хранящейся на информационных ресурсах, зарегистрированных и размещенных в Украине.

Устанавливается, что Кабинет министров до 1 января 2021 года должен обеспечить создание и функционирование государственных информационных систем трансплантации, а также их информатизацию, администрирование, программное обеспечение и наполнение соответствующей информацией.

До начала работы государственных информационных систем трансплантации, но не позднее 1 января 2021 года положения этого закона об использовании государственных информационных систем трансплантации для организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации в соответствии с этим законом не применяются, а предоставление такой медицинской помощи осуществляется на основе информации, которая находится на бумажных носителях и в течение 3 месяцев со дня начала работы государственных информационных систем трансплантации должна быть внесена в указанные системы в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения.

Законом также определяется, что Государственная информационная система трансплантации гемопоэтических стволовых клеток - электронная автоматизированная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, обработки, адаптации, изменения, обновления, использования, распространения (распространения, передачи), обезличивания и уничтожения определенной законом информации о физическом лице.

Изъятие у донора гемопоэтических стволовых клеток проводится бесплатно (по желанию донора) или на условиях денежной компенсации за счет бюджетных средств донору гемопоэтических стволовых клеток расходов, связанных с осуществлением донорства (кроме расходов, связанных с изъятием анатомических материалов).

Законом также в Уголовном кодексе устанавливается, что умышленное нарушение порядка применения трансплантации анатомических материалов человека, повлекшее существенный вред здоровью потерпевшего, наказывается штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.