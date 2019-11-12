В ПЦУ рассказали о своем отношении к вакцинации

Прививки помогают сформировать коллективный иммунитет, избежать массовых смертей, отметили церковники.

В Православной церкви Украины подчеркнули, что действенным способом защиты от инфекций является вакцинация.

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Об этом ПЦУ написала на своей странице в Facebook во вторник, 12 ноября. "Вакцинируясь, мы беспокоимся не только о себе, но и о своих родных и близких", - отмечается в сообщении.

Церковники призвали не пренебрегать "трудом многих поколений врачей, которые исследовали опасные для здоровья человека микроорганизмы и создали вакцины, обеспечивающие иммунитет против этих возбудителей".

"Более двухсот лет научных исследований позволяют нам сейчас уберечься от кори, столбняка, дифтерии, гепатитов и других страшных болезней", - подчеркнули в ПЦУ.

Впрочем, паству ПЦУ призывают быть осмотрительными в вопросе выбора вакцин для прививки. "Вакцинироваться можно только сертифицированными препаратами", - предостерегли церковники.

Ранее в Минздраве отмечали: чтобы не заболеть дифтерией, взрослым необходимо раз в 10 лет делать прививку. Вакцина для прививок против дифтерии в Украине есть и она бесплатная.