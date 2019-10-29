Дифтерия в Украине: в Минздраве рассказали о подтвержденных случаях опасной болезни

В течение октября 2019 года зафиксировано 18 случаев дифтерии.

По состоянию на 28 октября 2019 года в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 — в течение октября.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава. Пять случаев подтверждено лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях.

По состоянию на 1 октября 2019 года в Украине привиты 59,5% детей в возрасте до одного года и 52,3% взрослых от числа, предусмотренной плановой вакцинацией.

Всего за указанный период привиты лишь 200 тысяч детей в возрасте до года и 1,5 млн взрослых.

Напомним, 28 октября СМИ сообщили, что в столице зафиксировали третий случай дифтерии.