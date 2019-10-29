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Дифтерия в Украине: в Минздраве рассказали о подтвержденных случаях опасной болезни

10:58, 29 октября 2019
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Появились новые данные о больных дифтерией / фото УНИАН

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава. Пять случаев подтверждено лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях.

По состоянию на 1 октября 2019 года в Украине привиты 59,5% детей в возрасте до одного года и 52,3% взрослых от числа, предусмотренной плановой вакцинацией.

Всего за указанный период привиты лишь 200 тысяч детей в возрасте до года и 1,5 млн взрослых.

Напомним, 28 октября СМИ сообщили, что в столице зафиксировали третий случай дифтерии.

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Теги: #дифтерия