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Геошторм надвигается: Украину накроет мощная магнитная буря

14:40, 28 октября 2019
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Метеочувствительным людям стоит поберечь себя / Скриншот

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Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. 

Так, сильная магнитная буря уровня G1 накроет Землю 21 числа и продлится до 22 ноября. Ощущать влияние геошторма украинцы будут и 20, 23 и 24 ноября.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

В дни магнитных бурь избегайте стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе.

Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Следует соблюдать меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд.

Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие травяные чаи.

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Теги: #Украина#магнитная буря