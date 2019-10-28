Геошторм надвигается: Украину накроет мощная магнитная буря

В конце ноября ожидается магнитная буря.

Украину в конце ноября накроет сильная магнитная буря, ее пик продлится два дня.

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Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Так, сильная магнитная буря уровня G1 накроет Землю 21 числа и продлится до 22 ноября. Ощущать влияние геошторма украинцы будут и 20, 23 и 24 ноября.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

В дни магнитных бурь избегайте стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе.

Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Следует соблюдать меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд.

Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие травяные чаи.