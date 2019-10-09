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История с 12-летней мамой в Ривне получила печальный финал (фото)

14:01, 09 октября 2019
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Ребенок, которого родила 12-летняя мама / Скриншот

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Об этом сообщил руководитель службы по делам детей Андрей Мищеня, передает "Радио Трек".

Мальчик имеет врожденный порок, требующий операции. Его мама якобы не могла полноценно ухаживать за ребенком, поэтому сразу после выписки поехала домой.

Сейчас мальчика готовят перевести в дом ребенка.

Как сообщалось, девушка родила 12 сентября. Ее доставили в Ривненский областной перинатальный центр со свалки вблизи Ривне. Сама она из Закарпатья, 20-летний отец ребенка – также.

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