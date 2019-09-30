В Черкассах эвакуируют жильцов многоэтажки из-за возможного отравления инсектицидами (фото)

Спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, двое взрослых и пятеро детей доставлены в больницы для дополнительного обследования.

В Черкассах из-за возможного отравления инсектицидами в больницу доставлены семь жильцов многоэтажного дома.

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области, после проведения инсектицидных работ в подвале первого подъезда жилого дома на улице Крылова, люди начали массово обращаться за медицинской помощью.

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«В настоящее время проводится эвакуация пострадавших, спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, двух взрослых и пятеро детей доставлены в больницы для дополнительного обследования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели в индивидуальных средствах защиты органов дыхания и специальных костюмах проводят поквартирный обход, во время которого информируют людей об опасности отравления и проводят эвакуацию пострадавших.

«Часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждут, когда минует опасность», - добавили в ГСЧС.

На месте происшествия работают шесть карет скорой медицинской помощи. Медики осматривают пострадавших и оценивают общее состояние жильцов подъезда.

Кроме спасателей и медиков, на месте происшествия также работают все службы экстренного вызова.