цей матеріал доступний українською

На Виннитчине в больнице остаются 22 ребенка, которые отравились в школьной столовой

09:03, 19 сентября 2019
Страна
14 0
Всего в больницу госпитализировали 40 человек / фото УНИАН

Читайте такжеНа Ривненщине зафиксирована вспышка гастроэнтероколитаКак сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 14-17 сентября в инфекционное отделение Козятинской райбольницы с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» были госпитализированы 40 человек (из них 37 детей).

Все госпитализированные употребляли пищу в столовой школы № 2. Казатин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #отравление#Виннитчинапогода в Виннице