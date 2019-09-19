На Виннитчине в больнице остаются 22 ребенка, которые отравились в школьной столовой

В городе осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Казатине Винницкой области в больнице остаются 22 ребенка, которые отравились в школьной столовой.

Читайте такжеНа Ривненщине зафиксирована вспышка гастроэнтероколитаКак сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 14-17 сентября в инфекционное отделение Козятинской райбольницы с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» были госпитализированы 40 человек (из них 37 детей).

Все госпитализированные употребляли пищу в столовой школы № 2. Казатин.