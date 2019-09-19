На Виннитчине в больнице остаются 22 ребенка, которые отравились в школьной столовой
09:03, 19 сентября 2019Страна
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В городе осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий.
Всего в больницу госпитализировали 40 человек / фото УНИАН
В Казатине Винницкой области в больнице остаются 22 ребенка, которые отравились в школьной столовой.
Читайте такжеНа Ривненщине зафиксирована вспышка гастроэнтероколитаКак сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий.
Как сообщал УНИАН, 14-17 сентября в инфекционное отделение Козятинской райбольницы с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» были госпитализированы 40 человек (из них 37 детей).
Все госпитализированные употребляли пищу в столовой школы № 2. Казатин.
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