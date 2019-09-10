Доктор Комаровский "разнес" популярные препараты для детей (видео)

С точки зрения современной доказательной медицины, использование капель интерферона и оксолиновой мази относятся к методам лечения с недоказанной эффективностью, говорит врач.

Доктор Евгений Комаровский рассказал, можно ли вылечить насморк у ребенка при помощи популярных препаратов - оксолиновой мази и капель с интерфероном.

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Педиатр ответил на вопрос родителей на своей странице в Instagram. Он не стал бы рекомендовать использовать эти препараты для лечения детского насморка.

"На самом деле и оксолиновая мазь и интерферон в нос относятся к противовирусным средствам с недоказанной эффективностью. То есть они могут быть использованы при вирусном насморке, при насморке вирусного происхождения, но еще раз подчеркиваю: с точки зрения современной доказательной медицины, использование и капель интерферона, и оксолиновой мази относятся к методам лечения с недоказанной эффективностью. Поэтому, это не то, что я готов рекомендовать", - подчеркнул Комаровский.

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