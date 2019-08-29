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Названо имя еще одного кандидата на пост главы Минздрава

11:59, 29 августа 2019
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Зоряна Черненко – эксперт по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ" / "Украинская правда"

Так, на данное время он общается с Зоряной Черненко по поводу должности министра здравоохранения, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

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Зоряна Черненко – эксперт по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ", глава правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.

Также Черненко возглавляет комиссию по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины.

Зоряна Черненко является доцентом, преподает в Школе здравоохраненияКиево-Могилянской академии курсы "Правовое регулирование охраны здоровья" и "Основы медицинского права". Кроме того, она является заместителем декана факультета правовых наук.

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Теги: #МОЗ#Минздрав