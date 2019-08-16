Советник Зеленского назвал имя кандидата на пост главы Минздрава (видео)

Украинское общество не готово принять идею того, что их министром здравоохранения может стать иностранный чиновник, говорит советник президента.

Советник президента Украины Михаил Радуцкий заявил, что не хочет быть министром здравоохранения. Идеальным кандидатом на эту должность он назвал экс-главу Минздрава Александра Квиташвили.

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Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Радуцкий подчеркнул, что не собирается быть министром здравоохранения, несмотря на то, что в СМИ не раз появлялась такая информация. "Как минимум, я не хочу", - отметил он.

Идеальным кандидатом на пост министра здравоохранения он считает Александра Квиташвили, возглавлявшего украинский Минздрав в 2014 – 2016 году.

"Это человек с сумасшедшим опытом, человек, который четко знает материал", — сказал Радуцкий.

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Как сообщал УНИАН, в партии "Слуга народа" заявили, что основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения, среди претендентов на пост министра образования и науки - эксперт Сергей Бабак.