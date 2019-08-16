Советник Зеленского назвал имя кандидата на пост главы Минздрава (видео)
Советник президента Украины Михаил Радуцкий заявил, что не хочет быть министром здравоохранения. Идеальным кандидатом на эту должность он назвал экс-главу Минздрава Александра Квиташвили.
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Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Радуцкий подчеркнул, что не собирается быть министром здравоохранения, несмотря на то, что в СМИ не раз появлялась такая информация. "Как минимум, я не хочу", - отметил он.
Идеальным кандидатом на пост министра здравоохранения он считает Александра Квиташвили, возглавлявшего украинский Минздрав в 2014 – 2016 году.
"Это человек с сумасшедшим опытом, человек, который четко знает материал", — сказал Радуцкий.
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Как сообщал УНИАН, в партии "Слуга народа" заявили, что основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения, среди претендентов на пост министра образования и науки - эксперт Сергей Бабак.