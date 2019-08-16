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Советник Зеленского назвал имя кандидата на пост главы Минздрава (видео)

11:31, 16 августа 2019
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На смену Супрун Радуцкий видит Квиташвили / фото УНИАН

Советник президента Украины Михаил Радуцкий заявил, что не хочет быть министром здравоохранения. Идеальным кандидатом на эту должность он назвал экс-главу Минздрава Александра Квиташвили.

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Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Радуцкий подчеркнул, что не собирается быть министром здравоохранения, несмотря на то, что в СМИ не раз появлялась такая информация. "Как минимум, я не хочу", - отметил он.

Идеальным кандидатом на пост министра здравоохранения он считает Александра Квиташвили, возглавлявшего украинский Минздрав в 2014 – 2016 году.

"Это человек с сумасшедшим опытом, человек, который четко знает материал", — сказал Радуцкий.

Видео смотрите с 31:12

Как сообщал УНИАН, в партии "Слуга народа" заявили, что основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения, среди претендентов на пост министра образования и науки - эксперт Сергей Бабак.

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Теги: #Супрун#Минздрав