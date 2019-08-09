Роботизированные аптеки начали косить цены

Несколько лет назад на фармрынке Украины появились новые игроки. Роботизированные аптеки начали использовать PharmBot и в результате ускорили обслуживание. Благодаря новым технологиям риск «человеческого фактора» снизился.

Некоторых украинцев все еще удивляет аптечный робот, который ищет товар на полке и отдает его провизору. Однако, это не все нововведения. Сейчас в роботизированных аптеках проходит акция «Косим цены»*, которая предусматривает скидки до 25% на популярные товары. Специальное предложение длится с 01 августа по 30 сентября на территории всей Украины. Оно охватывает много продуктов. В перечне есть диетические добавки, лекарственные и гигиенические средства, а также медицинские изделия и прочие позиции. Роботизированные аптеки решили косить цены и делать скидки до 25%. Большой ассортимент акционных позиций открывает возможность подготовиться к новому сезону, составить аптечку в дорогу и купить товары постоянного потребления.

В роботизированные аптеки приходят за покупками для всей семьи. Чтобы посетители берегли время на важные дела, аптеки под брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка» и «Благодія» предлагают сделать предварительный заказ нужного товара по телефону, а затем забрать его в точке продажи. Информацию о размере скидки в рамках акции «Косим цены» можно спросить у провизора. Товар на полке ищет робот, поэтому специалист за прилавком имеет возможность внимательно выслушать посетителя и дать ему консультацию. Скидка действует при наличии товара.

Напоминаем, воспользоваться преимуществами в рамках акции каждый успевает, ведь она действует в течение двух месяцев: с 01 августа по 30 сентября. Фармбренды «Аптека Копейка», «Аптека АУЦ» и «Благодія» делают скидки до 25%. Уникальное предложение действует на территории всей Украины, чтобы каждый мог делать нужные и выгодные покупки. Роботизированные аптеки имеют большой ассортимент акционных предложений, обеспечивают быстрое и качественное обслуживание на кассе. Там постоянно работают PharmBot, которые без устали и отдыха отдают нужные товары в руки провизоров.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношение к предыдущей цене реализации, ассортимент продукции, на который предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%. Акция действует с 01.08.2019 по 30.09.2019 г. на территории всей Украины.