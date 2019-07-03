Отравления в лагере на Николаевщине: количество госпитализированных детей возросло до 19

По состоянию на сегодня выявлено три новых случая.

На Николаевщине количество госпитализированных с заболеванием кишечной инфекцией детей, находившихся на отдыхе в детском оздоровительном учреждении «Салют» в с. Коблево, возросло до 19.

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Об этом сообщает пресс-служба управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.

«На базе загородного детского учреждения оздоровления и отдыха «Салют» управлением здравоохранения ОГА и руководством учреждения организовано ежедневные медицинские осмотры детей с целью своевременного выявления новых случаев», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 3 июля выявлено три новых случая.

«В настоящее время детей санитарным транспортом госпитализируют в областную инфекционную больницу. На базе продолжают работать врачи областной клинической детской и областной инфекционной больницы», - сообщили в управлении.

Согласно информации ведомства, 16 детей, которые ранее были госпитализированы в Березанскую ЦРБ, находятся в удовлетворительном состоянии. Их выпишут сразу после завершения лечения.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в с. Коблево Березанского района Николаевской области с подозрением на кишечную инфекцию было госпитализировано 16 детей, которые находились в загородном детском заведении оздоровления и отдыха «Салют».