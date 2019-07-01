На Николаевщине в лагере отдыха отравились 16 детей

Причиной отравления детей стала кишечная инфекция.

Сегодня, 1 июля, в загородном детском заведении оздоровления и отдыха «Салют», который находится в селе Коблево Березанского района Николаевской области, выявлены дети, больные кишечной инфекцией и с подозрением на кишечную инфекцию.

Об этом сообщили в пресс-службе управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.

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"По обращению директора ПДЗОВ «Салют» в Березанскую ЦРБ относительно осмотра детей с подозрением на кишечные заболевания в учреждение направлен врач-инфекционист. Все дети осмотрены медицинскими работниками.

Обеспечена госпитализация 16 детей в состоянии средней тяжести в инфекционное отделение Березанской ЦРБ для дообследования и, в случае необходимости, лечения", - говорится в сообщении.

На 2 июля запланирован выезд комиссии управления здравоохранения облгосадминистрации и департамента социальной защиты населения облгосадминистрации.

Сообщается, что в заведении работали специалисты Госпродпотребслужбы, а руководство Николаевской облгосадминистрации держит ситуацию на постоянном контроле.