11-летняя девочка на Кировоградщине попала в реанимацию после того, как ела рыбу (видео)

Девочка ела копченую рыбу.

В Кировоградской области 11-летний ребенок попал в реанимацию с подозрением на ботулизм.

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Вместе с родителями девочка ела купленную в магазине рыбу: хребет лосося горячего копчения и вяленую плотву, а уже на утро почувствовала себя плохо, говорится в сюжете ТСН.

С симптомами пищевого отравления школьницу сначала госпитализировали в районную больницу, а затем и в реанимацию центральной городской больницы Кропивницкого.

Ребенку ввели протиботулиновую сыворотку. Девочка в состоянии средней тяжести, а в лаборатории исследуют остатки плотвы. Пока никто из взрослых членов семьи, которые ели рыбу, не заболел.

Напомним, ранее двое молодых киевлян после употребления мясной тушенки почувствовали недомогание: возникли тошнота и рвота, головная боль, сильная слабость, перед глазами все расплывалось, двоилось. Оказалось, что у них - ботулизм.