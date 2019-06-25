Доктор Комаровский рассказал об опасном для жизни питании

Белая смерть – это не сахар, а соль, так как люди регулярно употребляют соль сверх нормы.

Доктор Евгений Комаровский проанализировал данные исследования о питании, которое было проведено с 1990 по 2017 год. В нем ученые изучили данные о рационах в 195 странах и выяснили, какие продукты самые опасные.

На своем сайте Комаровский отметил, что неполноценное питание убивает чаще, чем курение, высокое давление, ожирение и высокий уровень холестерина.

По словам педиатра, белая смерть – это не сахар, а соль, так как люди регулярно употребляют соли сверх нормы.

"Ведь человеку нужно не более 3000 мг в сутки, а массовое реальное потребление — 3600 мг. Больше всего соли поступает в организм из обработанной и готовой пищи. Пицца, которую нужно только подогреть, содержит 710 мг в кусочке, порция хлопьев для завтрака — 250 мг соли", - пишет Комаровский.

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Также он отмечает, что в рационе должны быть обязательно цельные злаки и ежедневная норма – 100-150 г в сутки, а реальное потребление составляет 29 г.

Также в рационе обязательно должны быть фрукты (суточная доза - 200-300 г) и овощи (290–430 г).

Доктор добавил, что в качестве перекуса нужно использовать семена и орехи – источники множества микроэлементов и витаминов. Их можно добавлять в готовые блюда, салаты или есть просто так – 16-25 г в сутки.

Сахар, колбаса, бекон и копченое мясо, которые, как утверждалось ранее многими, вызывают рак, не попали даже в первую десятку причин смерти из-за нарушений в питании.

"В рейтинге продуктов-убийц лидирует соль и перечисленные выше дефициты (орехи, семечки, зерна, овощи, фрукты, если их не хватает в меню). Почетные места занимают низкое количество омега-3, жирных кислот и клетчатки, то есть опять-таки нужно увеличить в своем рационе количество жирной рыбы, желательно океанской, семян льна и тех же овощей, фруктов и зерен", - отметил Комаровский.

По его словам, сахар не рекомендован категорически в составе сладких газированных напитков.