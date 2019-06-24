Что случится с ребенком, если пить алкоголь во время беременности: ответ Супрун

В Минздраве отмечают, что пить нельзя в течение всей беременности.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун подчеркнула, что вообще не существует безопасной дозы алкоголя, а во время беременности — тем более.

С первых недель беременности каждый бокал вина мама "делит" со своим ребенком, переваривать его им тоже придется вместе. И каждый бокал вина или любого другого алкоголя может повлиять на рост и развитие ребенка, повлечь негативные последствия сейчас или в будущем, пишет Супрун на своей странице в Facebook.

"Токсическое воздействие любого алкогольного напитка для плода сопоставимо с тяжелым похмельем у взрослого человека. Для мозга ребенка, который развивается, это очень трудно и всегда имеет негативные последствия. Кроме того, алкоголь может стать причиной выкидыша или нарушения прикрепления зародыша в матке", - отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Так, сердце малыша начинает биться в конце первого месяца. Это один из первых органов, которые формируются в организме плода. А алкоголь в первом триместре может повлиять на развитие клеток сердца, а в течение всей беременности повышает риск появления сосудистых мальформаций и дефектов межпредсердной перегородки.

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В свою очередь, нервная система закладывается в первые два месяца, но формируется на протяжении всей беременности. Алкоголь может вызвать проблемы с обучением и запоминанием у ребенка в будущем.

А печень плода формируется в течение всей беременности, и ребенок в утробе не способен вывести алкоголь из своего организма.

"Алкоголь может вызвать сбой в формировании дыхательной системы и привести к преждевременному рождения. Во время второго триместра алкоголь на 68% повышает риск рождения ребенка с малым весом. Выпитый мамой алкоголь замедляет развитие суставов ребенка, поэтому в будущем могут возникать проблемы с передвижением", - отметила и.о.главы Минздрава.

Кроме того, из-за употребления спиртных напитков может развиться фетальный алкогольный синдром. Основные его симптомы — изменение черт лица (тонкая верхняя губа, широкое плоское переносица, маленькая и узкая глазная щель), уменьшение длины пальцев и ухудшение координации после рождения.

Многие женщины считают "маленькие" дозы алкогольных напитков не вредными — особенно во время последнего триместра беременности. Но это не так.

"Также если женщина пытается забеременеть, стоит прекратить употребление алкоголя. Ведь можно уже быть беременной, но еще не знать об этом", - подытожила Супрун.

Ранее британские ученые выяснили, что употребление даже около 0,5 литра пива или большой бокал вина способствуют нарушению чувство свободы и самоконтроля у здоровых людей.