В Украине возросло число жертв кори: умер трехмесячный ребенок
В Ривне от осложнений, вызванных вирусом кори, умер трехмесячный ребенок.
Об этом сообщает ГУ «Ривненский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».
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«Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка», - говорится в сообщении.
По сведениям лабораторного центра, ребенку были оказаны необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти его жизнь не удалось.
Отмечается, что диагноз корь подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях ГУ «Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины» и ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины».