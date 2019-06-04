В Украине возросло число жертв кори: умер трехмесячный ребенок

Ребенок заразился корью от матери, когда та была беременна.

В Ривне от осложнений, вызванных вирусом кори, умер трехмесячный ребенок.

Об этом сообщает ГУ «Ривненский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

Читайте такжеНевакцинированный ребенок не может ходит в детсад - решение суда

«Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка», - говорится в сообщении.

По сведениям лабораторного центра, ребенку были оказаны необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти его жизнь не удалось.

Отмечается, что диагноз корь подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях ГУ «Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины» и ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины».