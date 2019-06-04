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В Украине возросло число жертв кори: умер трехмесячный ребенок

15:01, 04 июня 2019
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Умершему ребенку было лишь три месяца / фото newsru.co.il

Об этом сообщает ГУ «Ривненский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

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«Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка», - говорится в сообщении.

По сведениям лабораторного центра, ребенку были оказаны необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти его жизнь не удалось.

Отмечается, что диагноз корь подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях ГУ «Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины» и ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины».

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Теги: #смерть#корь в Украине