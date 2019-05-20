Доктор Комаровский рассказал о безопасности ребенка в авто (фото)
09:30, 20 мая 2019Страна
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Врач посоветовал, как подобрать автокресло в зависимости от возраста ребенка.
Комаровский рассказал о выборе автокресла для ребенка / фото instagram.com/doctor_komarovskiy
Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, какие кресла безопасности нужно использовать детям разного возраста.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Комаровский объяснил, какие защитные средства в авто необходимы детям от рождения и до 13 лет.
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Так, по словам педиатра, есть четыре вида защитных средств, которые подходят для определенного возраста:
- автокресло-переноска - можно использовать от 0 до 3 лет;
- детское автокресло - подходит детям от 1 до 7 лет;
- автокресло-бустер - от 4 до 12 лет;
- ремень безопасности - от 8 лет и старше.
Ранее доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский назвал самый правильный детский ужин.
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