Супрун назвала самую распространенную причину потери зубов

Для здоровья десен и всей ротовой полости главное не откладывать визит к стоматологу до последнего и не забывать о простых правилах гигиены.

Кариес может испортить вашу улыбку. Но наиболее распространенная причина потери зубов среди взрослых — не кариес, а заболевания десен.

Об этом пишет и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Наиболее распространенные заболевания десен — гингивит и пародонтит. Не стоит медлить с визитом к врачу, как только заметили первые симптомы. Это могут быть покраснение и отек, кровотечение во время чистки зубов, неприятный запах или привкус во рту. Если не обращать на них внимание, следующим этапом может быть опущение десен и потеря зуба, предупредила Супрун.

Глава Минздрава отметила, что пародонтит может привести не только к потере зубов. Бактерии, которые возникают вследствие этой болезни, могут попасть в кровь через ткань десен и вызвать серьезные проблемы со здоровьем — пародонтит связывают с респираторными заболеваниями, ревматоидным артритом, заболеванием коронарных артерий и инсультом.

Также недавние исследования показали вероятную роль бактерий Porphyromonas gingivalis, которые вызывают хроническое воспаление десен, в развитии болезни Альцгеймера.

"Помните, что лечить десны нужно оперативно. Для здоровья десен и всей ротовой полости главное не откладывать визит к стоматологу до последнего и не забывать о простых правилах гигиены, например, "правиле 2-х минут", и других полезных советах для сохранения здоровой улыбки", - подчеркнула Супрун.

Ранее Ульяна Супрун вместе с челюстно-лицевым хирургом Евгением Фесенко объяснила, как предотвратить проблемы с зубами мудрости.