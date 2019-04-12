Названо число больных раком украинцев (видео)

Ежегодно больных увеличивается на 100 тысяч человек.

Украинцы на фоне других болезней больше всего боятся рака из-за высокой стоимости лечения.

Сейчас раком болеет более миллиона украинцев. В зоне риска каждая шестая женщина и каждый четвертый мужчина, говорится в сюжете ТСН.

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В Минздраве объясняют, что пролечить всех онкобольных на государственные средства не смогут, но со следующего года будет базовый пакет, куда войдут наиболее распространенные виды опухолей, но сколько на это уйдет средств – только начинают считать: "Мы не можем дать, как в ресторане есть блюдо, есть цена. Иссечение опухоли кожи занимает 15 минут и 300 гривень. Рак пищевода – оно стоит сотни тысяч гривень".

Чем более запущенная стадия, тем дороже лечение. Ежегодно выявляют 140 тысяч новых больных раком, половину вылечить невозможно, потому что уже поздно – пациенты обращаются на 3-4 стадиях.

Чтобы находить опухоли в начале их развития, для украинцев из группы риска будет более 20 бесплатных диагностических процедур. Назначать эти исследования обяжут семейных врачей с 1 июля.

Ранее сообщалось, что с лета 2019 года украинцы смогут бесплатно делать скрининговые исследования относительно наличия онкологических заболеваний.