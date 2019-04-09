Супрун сетует: украинцы часто вызывают "скорую" не по назначению

По словам и.о. главы Минздрава, около 70% вызовов "скорой" не заканчиваются госпитализацией пациентов.

Около 70% вызовов скорой помощи в Украине - непрофильные, то есть совершены не по назначению.

Это - вызовы экстренной медицинской помощи, которые заставляют бригады "скорой" выполнять роль такси, соседей или семейных врачей — в общем кого угодно, только не свое истинное назначение. Об этом на своей странице в Facebook пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Она отметила, что в таких случаях люди рассказывают о непосредственной угрозе жизни им или их близким, но на самом деле это не так.

"Но по приезду оказывается, что пациент не нуждался в экстренной помощи. Например, медиков просят сбить давление, снизить температуру или отвезти в больницу, когда отсутствует прямая угроза жизни и здоровью. Вообще абсурд, когда за экстренной помощью обращаются, чтобы отключить газ в квартире — а бывает и такое", - заявила и.о. главы Минздрава.

Таким образом, около 70% вызовов "скорой" не заканчиваются госпитализацией пациентов.

"То, что таких вызовов большинство, не только проблема бригад экстренки, которые работают в очень непростых условиях. Это проблема всех нас, ведь пока бригада советует выпить парацетамол от температуры (что является, по сути, консультацией, которая предоставляется семейным врачом) кто-то с инфарктом остается без экстренной помощи, потому что все медики заняты на непрофильных вызовах", — подчеркнула Супрун.

Ранее в Минздраве заявили, что на полную модернизацию системы неотложной медицинской помощи необходимо 10 миллиардов гривень при выделенном дополнительном 1 миллиарде в рамках всей медицинской реформы в Украине.