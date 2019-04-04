Стало известно, сколько людей в Украине умерли от гриппа с начала эпидсезона

В последние недели показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжают снижаться.

С начала эпидемического сезона в Украине от гриппа умерли 55 человек, из них 11 детей.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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По данным Минздрава, с начала сезона - с 1 октября 2018 года - до 31 марта 2019 года в Украине переболели 11,8% жителей, были госпитализированы 3,2% от заболевших, из них 74,3% составляют дети в возрасте до 17 лет.

В Минздраве добавляют, что зарегистрировано 55 летальных случаев, из них 11 - дети до 17 лет.

В Минздраве отмечают, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжают снижаться. «За прошедшую неделю заболели более 138 тысяч человек. Это меньше по сравнению с прошлой неделей и показателями заболеваемости за аналогичный период прошлого года. Эпидемический порог заболеваемости не превышен ни в одной из областей», - говорится в сообщении.