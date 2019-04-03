В одном из микрорайонов Николаева распространяется бешенство (видео)

Собака успела покусать людей и животных.

Из-за заражения бешенством в одном из микрорайонов Николаева ввели карантин, уже зафиксировано двенадцать инфицированных.

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Коммунальщики отлавливают там бездомных собак, которые могут разносить инфекцию. Впервые зараженная собака начала бросаться на людей еще на прошлой неделе, ее поймали, а исследования подтвердили у животного бешенство, сообщает ТСН.

В больницу с укусами сначала обратились 8 человек, теперь их количество возросло до 12. Анализы подтвердили - все они инфицированы вирусом бешенства. Сейчас пострадавшие получают необходимое лечение, но медики опасаются, что зараженный пес успел покусать других бездомных животных, и они разносят инфекцию дальше.

Чтобы остановить ее распространение, бездомных кошек и собак отлавливают, временно помещают в приют и проверяют на бешенство.

Напомним, в Яворовском районе Львовской области зарегистрирован случай бешенства: бешеный кот покусал и поцарапал четырех жителей села Оселя.