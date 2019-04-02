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В Киеве говорят о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ

18:16, 02 апреля 2019
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В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю снизилась на 5% / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Всего в течение 13-й недели этого года в столице было зарегистрировано 10 422 больных, в частности, детей заболели - 6692 человека (снижение на 7,7%), взрослых - 3750 человек (рост на 0,4%). В структуре заболеваемости дети составляют 64%, а на предыдущей неделе составили 66%.

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«Показатель заболеваемости составлял 352,4 и ниже эпидемического порога на 58,8%. В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года», - отметили в КГГА.

Также сообщается, что за последнюю неделю марта в медицинские учреждения госпитализированы 153 человека, из них 129 - дети.

По данным КГГА, среди школьников заболеваемость снизилась на 14,6% - зафиксировано 2612 случаев в течение недели.

«Со 2 апреля заведения общего среднего образования возобновили образовательный процесс после весенних каникул. Сейчас все они работают в штатном режиме: приостановления учебного процесса из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ не зарегистрировано», - информируют в КГГА.

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Теги: #Киев#грипп#ОРВИпогода в Киеве