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Во Львове четверо детей отравились в детсаду (видео)

13:38, 02 апреля 2019
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Детей госпитализировали в больницу / фото УНИАН

Во Львове с 29 марта до 1 апреля были госпитализированы в больницу четверо детей в возрасте от трех до пяти лет с диагнозом "острая кишечная инфекция".

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области. Пострадавшие - воспитанники одного из львовских дошкольных учебных заведений. Трое до сих пор находятся в больнице, одного ребенка отпустили домой.

Отмечается, что по факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Ранее на Львовщине госпитализировали двух девочек, которые отравились угарным газом в школе.

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Теги: #отравление#Львовпогода во Львове