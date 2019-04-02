Во Львове четверо детей отравились в детсаду (видео)
13:38, 02 апреля 2019Страна
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Полиция сейчас расследует отравление детей.
Детей госпитализировали в больницу / фото УНИАН
Во Львове с 29 марта до 1 апреля были госпитализированы в больницу четверо детей в возрасте от трех до пяти лет с диагнозом "острая кишечная инфекция".
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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области. Пострадавшие - воспитанники одного из львовских дошкольных учебных заведений. Трое до сих пор находятся в больнице, одного ребенка отпустили домой.
Отмечается, что по факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.
В Львове воспитанников детсада госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции
Ранее на Львовщине госпитализировали двух девочек, которые отравились угарным газом в школе.
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