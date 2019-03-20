Комитет Рады по правам человека поддержал петицию о медицинском каннабисе

На комитете решили обратиться к Кабмину с просьбой изъять каннабис из перечня «наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров».

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании медицинского каннабиса, которая набрала на сайте парламента более 25 тысяч голосов.

Петицию поддержали все присутствующие члены комитета, сообщает "Громадське".

На заседании решили создать рабочую группу, в которую привлекут представителей других профильных комитетов. Она будет нарабатывать проект закона об урегулировании медицинского применения каннабиса.

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Также на комитете решили обратиться к Кабмину с просьбой изъять каннабис из перечня «наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров».

На заседание комитета также пришли члены общественных организаций. В частности, председатель объединения «Афина. Женщины против рака» Нина Резниченко отметила, что каннабис может облегчить боль для онкобольных пациентов.

«В нашей общине за последние 2 года умерли более 55 женщин. Из них минимум 8 женщин употребляли нелегально препараты из медицинского каннабиса и употребляли таким образом. Их толкнули в руки незаконного бизнеса», — отметила Нина.

Народный депутат Георгий Логвинский указал, что комитет «готов защищать непопулярные вещи»: "Главная цель, почему мы, члены комитета, готовы поддержать эту петицию, защищать непопулярные вещи, это потому, что это нарушение права человека нормально жить, это права ребенка".

Как сообщал УНИАН, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что поддерживает легализацию медицинского каннабиса в Украине. "Оправдано ли такое использование? Ученые, врачи и пациенты по всему миру говорят, что да. Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно, с определенными оговорками, нормальная мировая практика", - написала она в Facebook.

Также она отметила, что медицинский каннабис имеет "множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен, например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах".

Супрун напомнила, что в Украине любое использование каннабиса запрещено.

Согласно закону Украины об обращениях граждан, электронная петиция, адресованная ВРУ, должна набрать как минимум 25 тысяч подписей граждан в течение трех месяцев с момента опубликования. После этого на сайте парламента в течение трех рабочих дней должны опубликовать данные о начале рассмотрения электронной петиции.