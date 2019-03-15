В Киеве мошенники продали онкобольному поддельные лекарства на $8 тысяч

По словам потерпевшего, сотрудник фирмы расхваливал действие своих лекарств и называл их ноу-хау - прорывом в лечении онкологии.

В Киеве мошенники продали онкобольному поддельные лекарства от рака на восемь тысяч долларов.

Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на собственные источники в МВД.

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Так, в четверг, 14 марта, в полицию обратился житель Закарпатья, который специально приехал в Киев, чтобы приобрести лекарство, облегчающее состояние онкобольных.

Рекламу "медфирмы", которая располагается в обычной квартире одной из многоэтажек в Печерском районе столицы, он нашел в интернете.

По словам потерпевшего, сотрудник фирмы расхваливал действие своих лекарств и называл их ноу-хау - прорывом в лечении онкологии. В итоге житель Закарпатья заплатил за препараты 8 тысяч долларов.

Онкобольной рассказал, что от "лекарств" не было ни пользы, ни вреда, а на вкус они были похожи на обыкновенный мел. Потерпевший понял, что его обманули и попросил продавцов вернуть деньги, но те сослались на постановление Кабмина о запрете возврата и обмена лекарственных препаратов, а также попытались убедить его в покупке дополнительной дозы лекарства.

В результате мужчина написал заявление в полицию. Сейчас следствие проверяет, на каких основаниях работает эта "домашняя аптека" с лекарствами от рака.