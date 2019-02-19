Ученые нашли лекарство от рака в ДНК акулы

Как оказалось, морские великаны способны восстанавливать свою ДНК, избегая рака.

Первая карта ДНК большой белой акулы обнаружила «мутации», которые защищают гигантское морское существо от рака и других болезней.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут найти способ, как можно использовать открытие для лечения смертельных и связанных со старением болезней у людей. В ходе эволюции у большой белой акулы развилась способность восстанавливать свою ДНК, на что не способно человеческое тело. Об этом пишет BBC, добавляя, что исследование проводит команда ученых из центра изучения акул Университета Nova Southern во Флориде.

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Нестабильность генов делает человечество таким уязвимым перед связанными со старением болезнями, такими как рак. Поскольку акулы существуют уже очень долго и занимают позицию на вершине пищевой цепи, они эволюционировали. Их ДНК способно самовосстанавливаться и проявляет большую устойчивость к повреждениям.

«Нестабильность генома – это очень важная проблема в случае многих серьезных человеческих заболеваний», - сказал сопредседатель исследования доктор Махмуд Шивджи.

«Теперь мы обнаружили, что природа сама разработала умные стратегии для поддержания стабильности генома у таких крупных акул, которые живут достаточно долго», - пояснил он.

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Ученый добавил, что еще предстоит разгадать эволюционные загадки. А также найти способ использовать выявленную информацию для лечения людей. Большие белые акулы живут в мировом океане как минимум 16 миллионов лет. Они могут достигать шести метров в длину и весить до трех тонн.