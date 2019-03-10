Супрун объяснила важность употребления воды и разрушила один из мифов

Чай или кофе не могут заменить употребление воды. Запивать водой надо алкогольные напитки, а также лекарства.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказали о важности регулярного и своевременного употребления воды.

По ее словам, лишь несколько глотков воды могут спасти от обезвоживания. "Оно влечет за собой плохое настроение, снижение внимания и памяти, и повышает риски запора. Поэтому наготове всегда нужно иметь питьевую воду", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Сухость во рту и небольшое головокружение могут сигнализировать о жажде, а потому пить надо столько, сколько хочется. "Кстати, одна из таких норм о 8 стаканах воды, которые мы должны пить - миф", - добавила Супрун.

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Также Супрун подчеркнула, что чай или кофе не могут заменить употребление воды. "Многие люди ошибочно считают, что чай или кофе заменяют воду. Но это совсем не так. Во-первых, именно вода, а не чай или кофе, переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы. Во-вторых, часто кофе и чай хочется подсластить сахаром или сладостями. А это - лишние калории и добавленные сахара, которые для нас вредны", - пишет "разрушительница мифов".

Запивать водой надо и алкогольные напитки. "Алкоголь вызывает потерю воды почками, поэтому на следующий день после употребления алкоголя человека может “сушить”. Чтобы избежать дегидратации, алкоголь следует запивать водой. Или же пытаться отказаться от алкоголя вообще, поскольку его безопасной дозы не существует", - написала глава Минздрава.

Запивать водой следует и лекарства - полный стакан улучшит их усвоение.

А вот чего делать не стоит - пить воду из чужой бутылки, особенно если это незнакомый человек. Со слюной передаются бактерии, вызывающие боль в горле, вирусы гриппа, свинки, простуды и других болезней.

"Иметь свою бутылку и заполнить ее водой не только здорово, но и полезно для окружающей среды. Только представьте: около миллиона пластиковых бутылок продают в мире ежеминутно. Если вы уже купили воду в пластике, то старайтесь сдавать бутылку и крышечку на реутилизацию", - добавила Супрун.

Напомним, ранее Ульяна Супрун уже рассказывала о необходимости заботиться о собственном водном балансе и оптимальной влажности в помещении. Достаточное количество воды ежедневно помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма.